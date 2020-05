United Sly Trani: ecco il logo della nuova società

Il nuovo progetto era stato già ufficializzato nelle scorse settimane e l'entusiasmo del presidente della Sly Utd Trani lo avevamo "assaggiato" in diretta proprio su Traniviva.Adesso però la nuova società tranese fa un ulteriore passo avanti e attraverso la propria pagina Facebook lancia il logo della società. Come preannunciato i colori sono il bianco e l'azzurro ma a caratterizzare il nuovo stemma è un dragone esattamente come nello stemma della Città di Trani. Molto significativa è la data riportata all'interno del nuovo simbolo "1929", anno di fondazione della storica unione sportiva Trani.