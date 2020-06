"Come un dragone in volo": l’ultima promozione in D del Trani rivive in un libro

"Come un dragone in volo – 13 giugno 2010. Il trionfo nei playoff di Eccellenza e la promozione in D". Parole e immagini di una domenica memorabile raccolte in una pubblicazione nata da un'idea del fotografo Sergio Porcelli e realizzata dai giornalisti Vito Contento e Vito Prigigallo, nelle quaranta pagine del lavoro viene rivissuto, dieci anni dopo, quel 13 giugno 2010: il Trani, allora targato Fortis, guidato in società dall'imprenditore barese Ninì Flora e in panchina da mister Giacomo Pettinicchio, battendo il Noto 3-1 dopo i tempi supplementari nella finale nazionale play off, tornava nel massimo campionato dilettantistico.Era la Fortis di capitan Latartara e di un gruppo straordinario di giocatori. Una squadra seconda solo al Nardò durante la stagione regolare ma capace di non demordere e di raggiungere ugualmente l'obiettivo superando lo scoglio degli spareggi-promozione in Puglia e oltre i confini regionali. Un'annata impressa nella memoria dei tifosi e nella storia del calcio biancazzurro e che viene celebrata in questa pubblicazione grazie alle parole, ai ricordi e ai flashback dei protagonisti e di chi visse le emozioni di quella domenica, di quella partita.Sarà in vendita al costo di €8,00 presso i seguenti punti:Edicola Ulisse Piazza della Repubblica 2 TraniPaper Angel's Cafe Edicola Via Don Nicola Ragno 74 TraniCaffè Italiano Via Cavour 119 TraniOffice di Martinelli Antonio Via Pietro Palagano 90 TraniGli autori hanno convenuto di destinare parte del ricavato all'Amministrazione comunale che poi lo devolverà in beneficienza.