Vigor Trani, l'esordio in campionato si conclude in parità: 1-1 contro l'Ostuni sul neutro di Enziteto

Ndiaye, Colella, Scardicchio, Taal, Bartoli, Stella, Liberio, Dentico, Moussa, Mazzilli, LieggiEsordio con pari "casalingo" per la Vigor che sul sintetico del "San Pio" di Enziteto (a causa del concomitante impegno casalingo dell'Apulia, serie C femminile) affronta l'Ostuni dell'ex ds biancazzurro Simone Pietroforte. La compagine gialloblù, ripescata in Eccellenza insieme ad altre undici squadre durante la turbolenta estate del calcio pugliese, può contare su elementi di spessore quali Montaldi e Gori ma i giovani di Sisto non sfigurano affatto cogliendo un punto al termine di una prestazione più che discreta.Nel corso della prima frazione di gioco si segnalano soprattutto la doppia opportunità ravvicinata per i brindisini (palo di Montaldi e susseguente grande parata di Ndiaye sul tentativo di De Leonardis) e la conclusione del tranese Lieggi che sfiora la traversa. La ripresa, invece, è caratterizzata dalla rete di pregevole fattura siglata al 30' da Mazzilli: il centrocampista prende palla sulla trequarti e, dopo aver eluso l'intervento di un avversario, scaglia un preciso diagonale dalla distanza che si insacca sul secondo palo. La gioia dei biancazzurri, tuttavia, risulta fugace in quanto al 35' Lenoci pareggia i conti in mischia sugli sviluppi di un corner originato da una svista del portiere locale, comunque autore di ottimi interventi.Mister Sisto commenta così l'esito della sfida: «Buonissima prova dei miei ragazzi e ciò non mi sorprende considerando già le risposte positive ricevute in Coppa Italia a Bisceglie. L'Ostuni ha calciatori di qualità ma non ci hanno impensierito più del dovuto, sono altresì convinto che con il cinismo di un cecchino d'area avremmo potuto portare a casa l'intera posta in palio». Domenica prossima il Trani sarà di scena al "Manzi-Chiapulin" contro l'Audace Barletta.Real Siti - Vieste 2-2San Marco - Unione Bisceglie 2-2Corato-San Severo 3-1Trani-Ostuni 1-1Orta Nova - Audace Barletta 2-0Manfredonia-Mola 4-1Riposa: Barletta 1922