Calcio: Trani avrà una nuova squadra con grandi ambizioni

Da qualche settimana si vocifera di un possibile matrimonio fra la città di Trani e Danilo Quarto, ambizioso presidente della United Sly Bari. Si tratta di una compagine di Promozione reduce da tre tornei consecutivi vinti e, al netto dello stop forzato, in procinto di aggiudicarsi il quarto campionato di fila con la concreta ipotesi di un trionfo in Coppa Italia di categoria. A seguito della videochiamata avvenuta con il sindaco Bottaro, ecco cosa ha scritto Quarto sulla sua pagina Facebook:«Questo pomeriggio, come sapete tutti, si è tenuta una call-conference con il sottoscritto in collegamento da Milano, il Direttore Generale Pierluigi De Lorenzis e il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro.Dall'incontro è emerso il pieno appoggio da parte dell'amministrazione comunale, nella persona del primo cittadino Amedeo Bottaro, che ha accolto favorevolmente il nostro ambizioso progetto United Sly F.C. che proseguirà a pieno ritmo nella meravigliosa città di Trani.Inoltre, abbiamo ricevuto il pieno consenso da parte del Sindaco nel poter rendere il glorioso Stadio Comunale di Trani il rettangolo verde dei nostri successi».Fotografia a cura di Sergio Porcelli.