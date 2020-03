Trani travolto ad Ugento: 5-1 per i salentini che scavalcano i biancazzurri in terza posizione

: Pellegrino, Colella, Vulpis, Fanelli, Bartoli, Campanella, Ceglie, Mazzilli, Moussa, Negro, Caruso All. SistoTrasferta inedita per la Vigor sul sintetico di Ugento al cospetto della più immediata inseguitrice, quarta in classifica a -1 dai biancazzurri e reduce da ben quattro successi consecutivi. Al contrario di quanto accaduto a Gallipoli, l'avvio di gara è mortifero per il Trani che subisce le reti giallorosse addirittura al 2' ed al 3': a segnare sono gli sguscianti e sempre insidiosi Sciacca e Pardo che approfittano delle sbavature di una retroguardia a dir poco svagata. I padroni di casa triplicano al 38' con Maiolo mentre la replica ospite porta la firma al 43' di Negro che griffa il provvisorio 3-1.La marcatura sul finire della prima frazione non scuote i tranesi che nel corso della ripresa sono letteralmente surclassati dalla matricola salentina tanto da capitolare per merito di Sciacca al 10' e di Regner al 40' che certificano l'umiliante 5-1, il peggior risultato patito finora che mortifica lo spirito dei giovani calciatori guidati da Angelo Sisto nonchè l'umore di una piazza sempre più sconcertata ed avvilita.L'Ugento scavalca la Vigor in terza posizione ponendosi a -11 dal Corato, stoppato sul pari interno dal pericolante Gallipoli: la disputa dei playoff regionali, già abbastanza improbabile, è sempre molto distante per tutte le compagini gravitanti fra terzo e sesto posto (al netto di un eventuale trionfo dei neroverdi in Coppa) fra le quali si segnala il Barletta 1922, da tempo intenzionato a risalire la china ma protagonista dell'ennesimo passo falso tra le mura amiche (1-1 con l'Orta Nova). Per quanto riguarda il Trani è necessario rimarcare come l'obiettivo - plausibile fino ad un mese fa grazie alla strepitosa media di due punti a partita - sia sfumato a causa delle ben note vicissitudini tecniche e soprattutto societarie.Il prossimo turno sarà caratterizzato da un impegno proibitivo al Comunale sul cui malconcio terreno sarà di scena il Corato che, nel frattempo, mercoledì disputerà il primo incontro del triangolare nazionale di Coppa Italia in trasferta contro la Vultur Rionero. La compagine di Pizzulli (ormai a -6 da un Molfetta lanciatissimo verso la serie D) sembra proiettata maggiormente sulla competizione tricolore ma per contrastarla degnamente servirà una prova di ben altro tenore confidando nel rientro delle pedine di esperienza e qualità.Molfetta 60Corato 54Ugento 43Trani (-3) 41Barletta 39Vieste 36Audace Barletta 34Unione Bisceglie 31Otranto 30Gallipoli 29Martina (-1) 28Deghi 28Orta Nova 27Fortis Altamura 25San Severo 21San Marco 19