Lavinia Group Trani, al PalaAssi va di scena il match contro Centrodiesel Pagliare

Sulla scia del buon successo ottenuto contro Volley Pescara 3, torna in campo la, in serie B2: domenica 28 novembre, alle 17:30, le biancazzurre affronteranno le avversarie della. La gara, diversamente dalle precedenti, sarà disputata tra le mura deldi Trani.Le marchigiane occupano il nono posto in classifica, a quota quattro punti: ad ora, le ragazze allenate dahanno ottenuto una vittoria e subìto cinque sconfitte. Nell'ultima gara disputata, le pagliarane hanno centrato un difficile successo, per 3-2, contro le avversarie dellaBene le tranesi nell'ultimo incontro di campionato: fuori casa, contro Volley Pescara 3,hanno ottenuto una vittoria, per 1-3. Un'importante prestazione, che ha proiettato le biancazzurre al quinto posto in classifica, a quota nove punti.Soddisfazione nell'ambiente biancazzurro per l'ultima gara disputata: «Sapevamo di poterla vincere. Nonostante un set non brillante, la coesione e la preparazione hanno avuto la meglio, contro una squadra, Pescara, comunque ben preparata» il commento di, laterale della«Cercheremo di replicare la buona prestazione dell'ultima gara nell'incontro contro Pagliare» ha aggiunto, prima di concludere: «Si tratta di un avversario che può metterci in difficoltà, in una partita importante: ci stiamo allenando bene, proveremo comunque a portare a casa un risultato positivo».Come previsto dalla normativa vigente anti Covid-19, il pubblico potrà partecipare all'incontro, in misura ridotta, previa prenotazione al seguente link: https://urly.it/3gm8_. Per l'accesso al PalaAssi sarà verificato il possesso del Green Pass. Al raggiungimento del numero massimo di prenotazioni sarà data comunicazione sui canali social della società biancazzurra.