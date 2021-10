Lavinia Group Trani, al via il campionato di serie B2: domenica si parte contro Sportilia Bisceglie

Parte il conto alla rovescia per la prima di campionato della: domenica 17 ottobre, alle ore 17:30, le biancazzurre saranno impegnate contro le avversarie della. Il derby "del Ponte Lama" si terrà tra le mura del tensostatico "Ferrante" di Trani.Per la squadra biscegliese si tratterà della prima storica gara nel quarto torneo nazionale di pallavolo femminile: nell'ultima stagione agonistica, le ragazze allenate dahanno centrato la promozione al campionato di serie B2, dopo essersi aggiudicate, nel mese di giugno, la gara-3 della finale playoff di Serie C, contro la Leonessa Altamura.Al contrario, per la, si tratterà della terza stagione consecutiva nella quarta serie nazionale di pallavolo femminile. Nell'ultima annata sportiva, le biancazzurre, inserite nel sotto girone M2, hanno raggiunto il quinto posto in classifica, risultato poi insufficiente per accedere alla fase playoff per l'accesso alla categoria superiore B1.Diversi i precedenti tra le due squadre. L'ultimo confronto ufficiale risale a, quando, tra le mura del Palazzetto dello sport di Bisceglie, le ragazze allenate da misterriportarono una vittoria per 1-3 contro le biscegliesi, al termine della gara-2 della finale playoff di serie C. Il successo valse la promozione al torneo di serie B2.Come previsto dalla normativa vigente anti Covid-19, il pubblico potrà partecipare all'incontro, in misura ridotta, previaal numero 3471549461. Per l'accesso al PalaFerrante sarà preventivamente verificato il possesso del