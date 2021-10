Lavinia Group Trani, buona la prima: contro Sportilia Bisceglie arriva una vittoria per 3-1

In serie B2, laparte col piede giusto. Nella prima giornata di campionato, le biancazzurre hanno ottenuto una vittoria, per 3-1, contro la neopromossa. Buona la prova delle tranesi che, nonostante un primo set non brillante, sono riuscite più volte a mettere in difficoltà le avversarie, mettendo in luce un'importante prestazione di squadra.Al "PalaFerrante" di Trani,ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, con Dileo e Dambra come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale e Miranda. Seppure in panchina, indisponibile Petruzzella, a causa di un problema fisico per il quale è ferma da un paio di settimane.Nel primo set, partenza a rilento per le tranesi, sotto al primo time-out (6-9). Conil divario si è annullato (12-12), ma solo per poco: le biscegliesi sono cresciute e, punto a punto, sono riuscite a portarsi nuovamente in avanti (14-18). Le padrone di casa non hanno reagito (17-23), dando possibilità adi vincere il primo parziale (19-25).La reazione delle tranesi arriva nel secondo set. Le biancazzurre sono partite col piede giusto (9-4), vedendo subito concretizzarsi un buon vantaggio (12-7). Le padrone di casa sono cresciute nei ritmi (18-8), lasciando poco spazio alle avversarie: la gara si è così riaperta, con le tranesi che hanno conquistato il secondo parziale (25-14).Equilibrato l'avvio del terzo set (8-8, 12-12), poi le biancazzurre hanno provato ad impattare (17-13). A nulla è valsa la reazione delle ospiti nel finale (18-15): supportate dai propri tifosi, assenti dagli spalti del "PalaFerrante" da più di un anno a causa delle norme anti Covid-19, le tranesi hanno condotto la fase conclusiva del terzo parziale, arrivando così a vincerlo (25-17).Nel quarto set, sono state le tranesi a partire meglio, riuscendo, al primo time-out, ad ottenere un buon vantaggio sulle avversarie (6-2). Il divario nel punteggio è progressivamente aumentato (15-12, attacco di). Nel finale, mister Mauro Mazzola ha inserito in campo Belviso e Miranda, dando quel giusto impulso alla squadra che, a conclusione di frazione, ha permesso alle tranesi di aggiudicarsi il quarto set (25-14) e chiudere la gara con la definitiva vittoria sulle avversarie.Archiviata la prima giornata con una vittoria, le tranesi torneranno in palestra per preparare il secondo match del campionato di serie B2: sabato 23 ottobre, alle 18:30, Lionetti e compagne faranno visita alle avversarie della