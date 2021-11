Lavinia Group Trani, contro Gada Group Pescara 3 si punta al riscatto in campionato

C'è voglia di riscatto in casa Lavinia Group Trani, dopo la sconfitta interna contro Il Podio Fasano. Sabato 20 novembre, alle 17:30, le biancazzurre sfideranno le avversarie della Gada Group Pescara 3, tra le mura del Palazzetto dello sport della città abruzzese.Con nove punti complessivi, le pescaresi occupano il quarto posto in classifica, con tre vittorie e una sconfitta subìta. Nell'ultima gara disputata, contro Dannunziana School, Ronzitti e compagne hanno ottenuto un successo, col risultato di 3-1.Nulla da fare per le tranesi nell'ultimo incontro disputato: contro Il Podio Fasano, le biancazzurre hanno subìto una sconfitta, per 0-3. Non varia la posizione in classifica delle tranesi: Montenegro e compagne occupano il settimo posto in classifica, a quota sei punti, a fronte di due vittorie e tre KO complessivi.Così l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola, ha commentato la prestazione delle sue, contro le fasanesi: «Domenica non abbiamo fatto una buona gara, potevamo giocarcela meglio. Nei primi due set siamo riusciti a restare in gara, nel terzo la squadra si è spenta».«Spero che nella gara contro Pescara si torni a crescere, come fatto nelle precedenti», ha aggiunto, prima di concludere: «Quello di sabato sarà un match difficile: si tratta di un collettivo attrezzato, sarà un importante banco di prova. Lavoriamo per rendere più compatta la squadra».