Lavinia Group Trani, domenica difficile sfida contro Corridonia

Sarà una difficile sfida quella che domenica 31 ottobre, alle 17:30, vedrà impegnata la Lavinia Group Trani: al "PalaFerrante" di Trani, le biancazzurre ospiteranno le avversarie della Corplast Corridonia.Le marchigiane arrivano alla terza giornata di serie B2 con una striscia positiva di due successi: nella prima giornata, le ragazze allenate da mister Messi hanno rimediato una vittoria, per 0-3, ai danni del Pagliare. Stesso esito nell'ultima gara disputata, in casa, contro Montesilvano.Consta di un successo e di una sconfitta l'attuale bilancio in campionato delle tranesi: dopo la vittoria per 3-1 contro Sportilia Bisceglie nel primo incontro di campionato, le biancazzurre hanno subìto una sconfitta, per 3-0, sul campo della Primadonna Bari.Nonostante il risultato negativo, l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola, è rimasto soddisfatto della prestazione delle sue contro le avversarie biancorosse: «La squadra a Bari si è espressa bene. Siamo migliorati rispetto alla prima gara di campionato: lavoriamo al meglio per portare più punti possibili a casa» il commento del coach biancazzurro.«Domenica avremo di fronte una squadra ben organizzata, che punta ai piani alti della classifica. Si tratta di una squadra forte, con cui è difficile fare punti», ha aggiunto, prima di concludere: «Cercheremo di fare il nostro meglio, migliorando nel gioco e correggendo i nostri errori. Il campionato è comunque ancora lungo».Come previsto dalla normativa vigente anti Covid-19, il pubblico potrà partecipare all'incontro, in misura ridotta, previa prenotazione al numero 3471549461. Per l'accesso al PalaFerrante sarà preventivamente verificato il possesso del Green Pass.