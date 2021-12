Lavinia Group Trani, nuovo rinforzo in cabina di regia: Loreta Gagliardi vestirà la maglia biancazzurra

La giocatrice: «Entusiasta di mettermi in gioco in questa esperienza. Darò il mio contributo in campo»

In serie B2, la Lavinia Group Trani potrà contare su un nuovo rinforzo in regia: si tratta della palleggiatrice Loreta Gagliardi, classe '89.Cresciuta nell'Aquila Azzurra Trani - squadra con cui ha disputato il quarto campionato nazionale di pallavolo femminile – Gagliardi vanta diverse esperienze in serie C: da Corato, con cui ha vinto coppa Puglia e playoff, fino alla Star Volley Bisceglie, passando per Manfredonia, Cerignola e Primadonna Bari.«Sono entusiasta di mettermi in gioco in questa nuova esperienza di B2» ha commentato la giocatrice. «Ho accettato con piacere di tornare a Trani, nella mia città natale, in cui ha avuto inizio la mia passione pallavolistica» ha aggiunto. La palleggiatrice andrà a completare la cabina di regia biancazzurra: «Sono contenta di poter dare il mio contributo a questo fantastico gruppo, affiatato e determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati».