Lavinia Group Volley Trani, buona la prima: esordio vincente su Flv Cerignola

Grande prova della Lavinia Group Volley Trani, che davanti al proprio pubblico, guadagna i tre punti all'esordio in campionato contro la FLV Cerignola con il punteggio di 3-1 (25-20, 21-25, 25-16, 25-8).Il primo punto della stagione è di capitan Montenegro, poi De Kunovich sugli scudi (3 punti all'inizio del match) trascina gli squali in un inizio particolarmente equilibrato (9-8). Dambra con un bel muro consegna il primo mini-break alla Lavinia Group Volley Trani, Montenegro e De Kunovich danno spettacolo, mettendo giù una grande quantità di palloni (15-13). La FLV di coach Drago non si scompone e con l'esperienza di Seggiotti e Telesca resta aggrappata al match. Le centrali di coach Mazzola sono in palla e il fondamentale del muro porta fieno in cascina alle biancoblu, ma le troppe battute sbagliate tengono a galla le ospiti. Sul 17-17 però le ragazze di casa piazzano un parziale di 6-1 che indirizzano il primo set, sino al muro decisivo di Giusy Miranda, che consegna l'1-0 a Trani.Inizio di secondo set sulla falsa riga del primo, equilibrio perfetto nei primi otto punti messi a terra (4-4), ma le ospiti questa volta premono sull'acceleratore e, complice la poca precisione degli squali, provano a prendere il largo con un parziale di 0-7 con al servizio capitan Viscito. La Bio Gustiamo resta su, Trani cambia atteggiamento e le bocche da fuoco della Lavinia Group Volley riprendono a macinare punti e gioco (10-14 al time out di coach Drago). Dopo la pausa forzata la partita resta combattuta ma Telesca e compagne tengono a 5 punti la forbice di vantaggio. Dambra fino al -2, Cellamare rispedisce al mittente i tentativi di rimonta. Cerignola supera la Lavinia Group Volley Trani 21-25 e si porta sull'1-1.Terzo periodo, le ragazze di coach Mazzola partono subito con un altro piglio e mettono il turbo guidate dalle più esperte. La FLV non riesce mai ad impensierire la Lavinia Group Volley Trani, che solo sul 24-10, a set ampiamente conquistato, concede qualcosina alle avversarie. Il punteggio di 25-16 del terzo set manda le squadre al quarto periodo.L'approccio perfetto del set precedente non è un fortuito caso, infatti nel quarto capitolo del match, altra partenza turbo delle ragazze di coach Mazzola, che imprimono il ritmo partita (10-2 il clamoroso break tranese). Cerignola non c'è più, in campo spazio per tutte le giocatrici del roster, ma cambiando gli addendi, il risultato non cambia. La Lavinia Group Volley Trani macina punti su punti, in un set senza storia. Il 25-8 consegna così il 3-1 e la prima vittoria alle biancoblu.Gara dai due volti quella del Pala Assi: prima parte molto combattuta con Trani che paga un po' di emozione, soprattutto nel secondo set. Seconda parte di gara dominata in lungo e in largo, con alchimie e automatismi che si sono andati oleando con il passare dei minuti. Certamente, tre punti a parte, tanti spunti positivi per coach Mazzola ma anche tanto lavoro da fare e tanti margini di miglioramento per questa squadra che vuole sorprendere partita dopo partita.: Montenegro 12, Ricchiuti 7, Dambra 10, Giannone 5, Miranda 4, Curci, De Kunovich 10, Cosentino 2, Mitoli, La Notte 1, Randolfi: 9: 15