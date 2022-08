Lavinia nel girone di serie B2 per la stagione 2022/2023

La Fipav ha diramato il calendario di Serie B2 per la stagione 2022/2023. La Lavinia Group Trani è stata inserita nel girone L di Serie B2, con compagini abruzzesi e molisane, ma la stragrande maggioranza delle squadre partecipanti (10 su 14) proviene dalla Puglia. Si parte il 9 Ottobre, tra le mura amiche del Pala Assi, quando le ragazze di coach Mazzola se la vedranno con la FLV Cerignola, appena retrocessa dalla B1.Dopo la pausa natalizia le biancoblu sfideranno ancora in casa Isernia, l'8 gennaio, mentre la regular season terminerà il 7 maggio, ancora a Trani, ancora contro una squadra di Cerignola, questa volta la neo promossa Brio Lingerie.Mancano due mesi esatti all'inizio del campionato, ma la febbre da volley sta già salendo in maniera vertiginosa. E noi non vediamo l'ora di cominciare!