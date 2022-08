Lavinia Trani, new entry la palleggiatrice Anna Cosentino

Seconda novità per l'Adriatica Trani 22/23: la Lavinia Group Volley Trani si assicura le prestazioni di Anna Cosentino! Per la tranese è in realtà un ritorno in maglia biancoblu, dopo la parentesi alla Dinamo Molfetta (Serie C).Classe 1997, palleggiatrice di 167 cm, la Cosentino torna a vestire la maglia della Lavinia Group, con cui ha giocato sin dall'età di 19 anni. Giocatrice Con un'ottima visione di gioco, non disdegna l'attacco di seconda, risultando molto temibile.Ecco le dichiarazioni della palleggiatrice: "Sono emozionata e grata di tornare a giocare nella mia città con la mia società del cuore. Non vedo l'ora di ricalpestare il parquet del palazzetto, di risentire il calore del pubblico e dei piccoli squaletti. Sarà molto importante formare un gruppo coeso per lavorare bene e costantemente, e sono convinta che ci riusciremo grazie all'ottimo staff che abbiamo al nostro fianco".Ancora un innesto importante per una squadra sempre più completa.