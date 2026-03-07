Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastroer
Calcio

Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9

Eccellenza sempre più vicina per i tranesi

Trani - sabato 7 marzo 2026 16.45
È una Soccer Trani esagerata: 0-9 alla Virtus Bisceglie al termine di una sfida mai in discussione: con questa vittoria, i tranesi salgono a 70 punti, avvicinandosi ancor di più all'Eccellenza, in attesa degli altri risultati della domenica.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 27esima giornata di campionato: al 'Di Liddo' si affrontano Virtus Bisceglie e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Straziota tra i pali, in difesa Antonacci, Montrone e Stella. In mediana spazio a Faliero e Gernone, sulle corsie Prekducaj e Turitto. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Manzari e Chiumarulo.

Al 2' subito occasione per i tranesi, con il destro ravvicinato di Turitto che termina alto. Al 5' Prekducaj viene atterrato in piena area di rigore, ma per l'arbitro non è calcio di rigore. Al 10' ottima chiusura di Antonacci sul cross di Porcelli. Al 15' ottima opportunità per la Virtus Bisceglie con Dell'Olio, respinge con attenzione Straziota. Al 28' la Soccer Trani passa in vantaggio: imbucata per Chiumarulo, velo per Manzari, tiro e respinta di Regina che termina nuovamente sui piedi del '45', che sblocca i conti: 0-1. Procede il dominio biancazzurro: al 34' botta dalla distanza di Becerri, blocca con sicurezza Regina. Due minuti più tardi ancora combinazione tra Chiumarulo e Becerri, destro che termina sull'esterno della rete. Al 42' atterrato Becerri in area di rigore: penalty realizzato magistralmente da Mannari: 0-2. Al 45' i biancazzurri calano il tris: errore difensivo dei biscegliesi, pallonetto di Becerri, respinge male Regina sulla testa di Prekducaj, che deve solamente spingere in porta lo 0-3, con cui si va a riposo.

Al 47' la Soccer Trani dilaga: cross con i contagiri di Faliero per Manzari, che trafigge di testa Regina, siglando la propria doppietta personale: 0-4. Al 53' incornata di Dell'Olio, che però sorvola lo specchio. Al 60' Morra serve Becerri in piena area di rigore: tutto facile ed è 0-5. Al 70' i tranesi centrano anche lo 0-6, con la Virtus Bisceglie virtualmente uscita dal campo: discesa di Morra sulla fascia, assist per Manzari che a porta vuota firma la tripletta. Due minuti più tardi Manzari serve Colombo, destro angolato e 0-7. Al 77' palo di D'Addabbo. Successivamente ecco lo 0-8 e lo 0-9, firmato prima Becerri e poi Morra. Termina così: Virtus Bisceglie 0-9 Soccer Trani.
  • soccer trani
