Nuovi successi per la Scherma Trani, lo scorso weekend al PalaTedeschi di Benevento

Nell scorso weekend, al PalaTedeschi di Benevento, si è disputata la terza prova interregionale under 14 di scherma, con la partecipazione di società provenienti da ben quattro regioni (Campania, Molise, Puglia e Basilicata): una vera e propria prova generale per gli atleti della Scherma Trani, in vista delle finali GPG "Renzo Nostini", in programma a Riccione dall'11 al 18 maggio.Anche in questa occasione la società tranese si è distinta per i buoni risultati. Eccellente è stata la prova di Edoardo Soldano, che si è arreso solo in finale contro il napoletano Antonio Sommella, portando a casa il titolo Regionale della Categoria Giovanissimi. Sale sul gradino più basso del podio Emanuele Acquaviva nella categoria Ragazzi Allievi, con una prestazione che fa ben sperare per il futuro. Buoni anche i piazzamenti degl'altri tranesi:Da sottolineare anche la bella esperienza fatta dai piccoli Fanelli Pietro e Muciaccia Sabrina, che ben hanno figurato nel trofeo promozionale dedicato al Maestro Furno per la categoria Prime Lame.Ora non ci resta che supportare i nostri giovani atleti per il Campionato Italiano, gara per cui si sono allenati costantemente per tutta la stagione.