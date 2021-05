Phoenix Trani, oggi inizia il suo campionato di Eccellenza: gara in trasferta contro il Nitor Brindisi

Dopo aver rispettato il turno di riposo nella prima di campionato, la Phoenix Trani è pronta a scendere in campo sabato 8 maggio alle ore 17, contro il Nitor Brindisi nella gara valevole per la seconda giornata dell'Eccellenza femminile pugliese.Il team tranese, allenato da mister Michele di Marzo, dovrà vedersela con una squadra che, nonostante la sconfitta per 4-3 contro il Molfetta Calcio femminile, sarà un avversario ostico. «Non sarà facile affrontare le brindisine - dichiara l'allenatore -, hanno subito 4 gol nella prima di campionato, ma ne hanno segnati 3, segno che si tratta di una squadra ben messa in campo e molto pericolosa. Durante queste settimane le ragazze si sono allenate al meglio per arrivare pronte a questa sfida. C'è ovviamente un pizzico di emozione perché è la prima volta che disputiamo l'Eccellenza, essendo la società nata da poco. Ma in campo mostreremo tutta la nostra grinta e voglia di far bene».Intanto, la società tranese annuncia l'accordo triennale siglato con Primato Sport Italia: «Abbiamo scelto questo brand italiano – spiega il presidente della Phoenix Trani, Giovanni Angarano – che curerà l'abbigliamento sportivo indossato dalle atlete. Si tratta di un marchio storico che utilizza materie prime che vengono attentamente selezionate e certificate».