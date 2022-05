Prima divisione maschile, il punto sulla stagione dell’Adriatica Trani

Prosegue il momento positivo dell', in prima divisione maschile. Gli atleti tranesi occupano ilin classifica, a quota ventiquattro punti (con due gare da recuperare, ndr) – nove vittorie e due sconfitte il bilancio fino ad ora. Importante è stato l'ultimo scontro disputato in campionato, contro gli avversari delladi fronte al pubblico del PalaFiori di Terlizzi, i biancazzurri hanno battuto gli avversari per 2-3, al termine di una gara combattuta da entrambi i sestetti.Per l'Adriatica Trani si è trattato della seconda vittoria di fila in campionato: nel precedente incontro disputato, i tranesi hanno battuto, con un netto 3-0, la capolistaDue successi fondamentali non solo in ottica classifica – appena cinque lunghezze separano l'dal primo posto – ma anche per il morale, considerando la necessità di affrontare al meglio le partite che verranno.Forti della vittoria contro i terlizzesi, i biancazzurri, nella prossima gara, proveranno a centrare il terzo successo consecutivo in campionato: sabato 7 maggio, alle 18:30, al PalaFerrante di Trani arriverà. Il match può essere occasione per agganciare il secondo posto in classifica, occupato proprio dagli avversari alberobellesi.