Scherma, prestazione superlativa degli sciabolatori tranesi

Nella gara di Coppa Italia Cadetti, che si è svolta a Rovigo venerdì 29, la spedizione tranese ha ottenuto ottimi risultati, in una gara lunga e ricca di sorprese.Cammino netto per Marco Rutigliano, che, dopo il girone con tutte vittorie, domina anche la diretta, cedendo solo in semifinale - forse per un po' di stanchezza e per il caldo torrido - al veneziano Simionato.Ottima anche la gara di Giorgio Palumbo, che sconfigge avversari di livello, cedendo per una sola stoccata a Calò della Gymnasium Raiano, con un certo rammarico per il giudizio arbitrale sull'ultima stoccata.Anche la prova Giovani ha portato successi alla società tranese,con il 6° posto ancora di Rutigliano,che conquista anche il pass per il Campionato italiano Giovani del prossimo 29 maggio a Catania."Una due giorni di gare splendida. Un solo rammarico: Vetturi non ha centrato la qualificazione alla gara giovani,ma si rifarà ai campionati italiani cadetti. Marco Rutigliano finalmente ha raccolto un meritato bronzo. Palumbo ha fatto uno scatto importante in termini di consapevolezza e di maturità, che fa ben sperare per l'anno prossimo. Sono anche ottimista per le prestazioni di Papagno, Angelilli e Dragonetti: spero che il risultato non soddisfacente sia sprone a confermare l'impegno nell'allenamento per ottenere maggiori risultati. Un ringraziamento particolare a Alessandro Chieppa, in doppia veste di atleta e tecnico accompagnatore".