Scherma Trani, Palumbo e Ferri volano ai campionati italiani

Si sono svolte le due prove nazionali valide per la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, under 17, i nostri atleti Giorgio Palumbo (16 anni) e Greta Ferri (14 anni) sono riusciti a staccare il pass per gareggiare con i migliori 42 d'Italia ai campionati italiani che si svolgeranno a Riccione a metà maggio. "I ragazzi sono stati bravissimi, non era un obiettivo semplice, Giorgio è addirittura 7^ nel ranking, tra le teste di serie e per questo motivo sabato 28 gennaio gareggerà sulle pedane romene di Bucarest in una gara Internazionale.Per lui la seconda esperienza all'estero dopo la prova di Eislingen in Germania dello scorso novembre, commenta la maestra Ramona Cataleta", "Greta invece si trova al primo anno nella categoria cadetti e rientrare già nelle qualificazioni era l'obiettivo per la stagione" inoltre i ragazzi parteciperanno alle prove under 20 che si svolgeranno a Lucca.Gli altri atleti della scherma Trani gareggeranno invece ai Campionati Italiani Gold, una seconda fascia di merito, altrettanto importante