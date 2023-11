Sconfitta ad Acquaviva per i ragazzi della Soccer Trani

Soccer Trani che incombe al "Giammaria" di Acquaviva per due reti a zero contro i padroni di casa che chiudono la pratica nella prima frazione di gioco . Non riesce quindi ai ragazzi di mister Mascia l'impresa di fare punti contro una delle squadre più forti del campionato.Acquaviva che parte con il piede premuto sull'acceleratore e che complice anche una prima parte di smarrimento da parte dei tranesi , dovuto molto probabilmente anche al cambio di modulo scelto da mister Mascia , si rendono pericolosi prima con Pesce al decimo minuto, che davanti alla porta spara alto clamorosamente e poi con Chiumarulo al minuto 13' che sullo svolgimento di un calcio d'angolo colpisce di testa con palla che finisce di poco fuori.Il gol è nell'aria per i padroni di casa e puntualmente arriva al minuto 19' con grandissima imbucata di Guglielmi che brucia Lombardi in velocità e davanti a Rocchitelli non sbaglia siglando l'1-0.Acquaviva che , forte del vantaggio , continua a premere e a cercare la rete del raddoppio che sfiora al minuto 21' con Guglielmi che davanti a Rocchitelli sbaglia clamorosamente . Al minuto 25' però arriva il raddoppio con una stupenda punizione di Lenoci che non lascia scampo al portierino tranese .Soccer che dopo il raddoppio subìto si sveglia e cerca di ritornare in partita con Pugliese che al minuto 26' riceve palla in area di rigore e in girata prova la conclusione che , però , Sanrocco para . Con il passare dei minuti la Soccer acquisisce fiducia e consapevolezza dei propri mezzi e sul finire di tempo si rende pericoloso con Precchiazzi che conclude dal limite dell'area impegnando e non poco il portiere rossoblù.Secondo tempo che vede un Soccer più arrembante dato lo svantaggio e prova sin dai primi minuti a rendersi pericolosa e a provare a riaprire il match , al 2' minuto il tiro ravvicinato di Martinelli viene ribattuto quasi sulla linea dalla difesa locale , mentre al 4' minuto Lombardi con un tiro velenoso fa venire i brividi alla difesa .Al minuto 18' l'episodio che potrebbe cambiare la partita , infatti Chiumarulo viene espulso per doppia ammonizione questo accende ulteriormente gli animi dei tranesi che sfiorano il gol con Muciaccia N. alta di poco la sua conclusione.Al 29' l'occasione più clamorosa da parte dei tranesi sull'asse Pugliese/Muciaccia N. con il portiere locale che si salva compiendo un miracolo.Col passare dei minuti diminuiscono sempre di più le speranze di rimettere in piedi la gara per i ragazzi di mister Mascia , al 45' ci si mette pure la sfortuna per i dragoni con la clamorosa traversa colta da Pugliese in area di rigore . Nel finale , complice una Soccer Trani completamente riversata in avanti , c'è spazio anche per il palo di Cannone su contropiede dell'Acquaviva .Si conclude così con una sconfitta che ci può stare per quanto visto in campo e che darà spunti di riflessione per mister Mascia. Prossima sfida domenica 19 novembre contro il GS Troia , altro test difficile per i biancoazzurri che molto probabilmente dovranno rinunciare per l'ennesima volta al proprio campo di gioco causa semina .