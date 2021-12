Serie B2, la Lavinia Group Trani a Montesilvano per allungare la striscia di risultati positivi

Nuovo impegno per la Lavinia Group Trani, in serie B2: dopo le vittorie contro Volley Pescara 3 e Centrodiesel Pagliare, sabato 4 dicembre, alle 18:00, le biancazzurre proveranno ad allungare la striscia di risultati positivi, contro Ceteas Montesilvano. L'incontro, valido per l'ottava giornata del quarto campionato nazionale di pallavolo femminile, si terrà tra le mura del PalaRoma di Montesilvano.Le abruzzesi occupano l'ottavo posto in classifica, a quota sette punti - di due vittorie e tre sconfitte l'attuale bilancio. Nell' ultima giornata disputata, le ragazze allenate da mister Iachini hanno ottenuto un successo, per 3-1, contro le avversarie della Volley Pescara 3.Col bilancio di sette vittorie e tre sconfitte, le ragazze allenate da mister Mauro Mazzola si piazzano al quarto posto in classifica, con dodici punti. Bene le tranesi nell'ultimo incontro disputato, contro Centrodiesel Pagliare, conclusosi col risultato di 3-0 - trattasi della seconda vittoria consecutiva per le biancazzurre, dopo il successo contro Volley Pescara 3.Così Alessia Dileo, centrale della Lavinia Group Trani, ha commentato la prestazione delle sue, contro le marchigiane: «È stata una partita liberatoria. È andata bene, nonostante qualche errore di troppo. Ci serviva questo 3-0, sono tre punti importanti sia per la classifica che per il morale».«Ci aspettiamo tanto dalla gara di sabato, contro Montesilvano. Siamo diventate sempre più unite, la squadra si sta amalgamando sempre di più», ha aggiunto, prima di concludere: «Stiamo dando soddisfazioni a noi stesse e allo staff: scenderemo in campo per vincere questa partita, ci contiamo tanto».