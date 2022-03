Serie B2, la Lavinia Group Trani alla ricerca del riscatto: contro Volley Torresi si punta alla vittoria

Dopo la sconfitta esterna contro Umbyracing Teramo, per 3-0, lapunta al riscatto, in serie B2. Mercoledì 23 marzo, alle 20:00, le biancazzurre recupereranno la gara valida per l'undicesima giornata di campionato contro. L'incontro si terrà tra le mura del PalaPrincipi di Porto Potenza Picena, nelle Marche.Le marchigiane occupano il quinto posto in classifica, a quota 26 punti – di otto vittorie e sette sconfitte l'attuale bilancio in campionato delle torresine. Nell'ultima giornata disputata, le ragazze allenate dahanno centrato un importante successo, contro Ceteas Montesilvano, col risultato di 3-1.Le biancazzurre arrivano al match contro le marchigiane al sesto posto in classifica, a quota 22 punti – quattro punti in meno rispetto alle avversarie, con, tuttavia, una gara in meno, da recuperare. Per le tranesi, ad ora, il bilancio consta di otto vittorie e sei sconfitte, l'ultima delle quali subìta nell'ultima giornata di serie B2, contro Umbyracing Teramo, per 3-0.«È stata una gara che, considerato il potenziale dell'avversario, abbiamo giocato al meglio delle nostre potenzialità» il commento di Federica Lionetti, laterale della Lavinia Group Trani, dopo la partita contro Teramo, tra le squadre più forti del girone L di serie B2. «Siamo partite bene, ci è mancata la continuità nel chiudere i parziali. Siamo comunque soddisfatte della costanza che abbiamo dimostrato, dei ritmi di gioco che abbiamo mantenuto», ha aggiunto.«La partita contro le torresine sarà molto importante. Per quanto ogni gara sia fondamentale, questa, per la classifica, equivale a tutti gli effetti ad uno scontro diretto» ha aggiunto la giocatrice, prima di concludere: «Mi aspetto una prestazione grintosa, c'è tanta voglia di vincere. Scenderemo in campo coese, con l'obiettivo di tornare a casa con tre punti importanti».