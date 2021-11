Serie B2, la Lavinia Group Trani alla ricerca della seconda vittoria di fila contro Il Podio Fasano

Nuovo incontro di campionato per la Lavinia Group Trani che domenica 14 novembre, alle 17:30, ospiterà, tra le mura di casa del PalaFerrante, le avversarie del Il Podio Fasano. La gara è valida per la quinta giornata del campionato di serie B2 femminile.Le fasanesi occupano il terzo posto in classifica, a quota 8 punti. Di tre vittorie e una sconfitta l'attuale bilancio in campionato per le ragazze allenate da mister Rampino: nell'ultimo incontro disputato, Cristofaro e compagne hanno ottenuto un successo, per 3-0, contro Ceteas Montesilvano.Bene le tranesi nell'ultima giornata di campionato: contro Dannunziana Pescara, le biancazzurre hanno rimediato un importante successo, per 1-3. Lionetti e compagne occupano così il settimo posto, a quota sei punti, con un bilancio di due vittorie e due sconfitte.Una prestazione, quella contro le pesaresi, che ha pienamente convinto l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola: «A Pescara siamo stati molto bravi. Dopo un primo set vinto facilmente, la partita si è complicata: siamo riusciti a tenere il campo, riuscendo a prevalere sulle avversarie. Tre punti importanti che valorizzano il lavoro di squadra che stiamo facendo», il commento del coach biancazzurro.«Il Fasano è una squadra attrezzata, con elementi di categoria con molta esperienza» ha aggiunto, prima di concludere: «Sarà un bel test per noi, cercheremo di imporre il nostro gioco sul nostro campo».Come previsto dalla normativa vigente anti Covid-19, il pubblico potrà partecipare all'incontro, in misura ridotta, previa prenotazione al numero 3471549461. Per l'accesso al PalaFerrante sarà verificato il possesso del Green Pass.