Serie B2, la Lavinia Group Trani cala il bis: contro Centrodiesel Pagliare termina 3-0

Secondo successo consecutivo per la, in serie B2: nella settima giornata di campionato, le biancazzurre hanno ottenuto un importante successo, per 3-0, contro. Nonostante qualche rischio di troppo nel finale, positiva la prestazione delle tranesi che, contro le pagliarane, sono riuscite, per gran parte della gara, ad imporre il proprio gioco in campo.Di fronte al pubblico del Palazzetto "Assi" di Trani,ha schierato il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Gagliardi, Mitoli e Miranda.Momentanea la buona partenza delle ospiti (3-6) nel primo set, con le tranesi che, alzando i ritmi, sono riuscite ad agganciare le avversarie (9-9). Dopo una fase di equilibrio (10-10, 12-12), le biancazzurre si sono portate in avanti, arrivando al primo time-out in vantaggio (15-13). La reazione delle pagliarane è mancata ene hanno approfittato: il vantaggio raggiunto (18-14), diventato ancora più rassicurante a fine parziale (20-14), ha portato le biancazzurre a chiudere a proprio favore il primo set (25-14).Più convinta la partenza delle ragazze allenate danel secondo parziale (1-4). Le tranesi non hanno tuttavia demorso e, punto a punto, sono riuscite a ridurre lo svantaggio (14-15). Le marchigiane hanno tentato l'allungo decisivo (17-20), senza riuscirsi: nel finale le biancazzurre hanno prima raggiunto il pari, poi superato le avversarie, in prossimità del time-out (23-22). Le ospiti ci hanno provato fino all'ultimo (23-23) ma è nuovamente toccato alle tranesi chiudere il parziale (25-23).Forti del vantaggio, le biancazzurre hanno premuto l'acceleratore nel terzo parziale (9-2). Le pagliarane non hanno reagito e le tranesi, impostando al meglio il proprio gioco, sono riuscite a portarsi in netto vantaggio (15-5). È nel finale, tuttavia, che le ragazze allenate da mister Mazzola hanno corso qualche rischio: agguantato il pareggio (18-18), le ospiti si sono portate momentaneamente in avanti (18-20). L'è valso il nuovo sorpasso (21-20), seppur momentaneo (22-22). Si gioca ancora punto a punto (24-24), prima dello sprint finale delle tranesi che è valso la vittoria del terzo parziale (26-24).Per le tranesi ci sarà ora da lavorare in vista della prossima gara di campionato: sabato 4 dicembre, alle 18:00, le biancazzurre saranno ospiti della