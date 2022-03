Serie B2, la Lavinia Group Trani cala il tris: contro Ceteas Montesilvano arriva il terzo successo consecutivo

Ancora un successo per la Lavinia Group Trani, in serie B2. Nella diciannovesima giornata di campionato, le biancazzurre hanno centrato il terzo successo consecutivo battendo in casa, col risultato di 3-1, le avversarie della Ceteas Montesilvano. Un importante risultato giunto a conclusione di una gara difficile, vinta dalla tranesi – di fronte al vivace pubblico del Palazzetto "Assi" di Trani – con una prestazione tutta cuore e grinta.L'allenatore delle biancazzurre Mauro Mazzola ha schierato in campo il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Ndriollari, supportata da Dileo e Romano come centrali. Lionetti e Montenegro laterali, Facendola è stata schierata come opposto. Curci ha agito come libero. A disposizione, Belviso, Brancale, Dambra, Gagliardi, Mitoli e Miranda.Vantaggio delle abruzzesi ad avvio primo parziale (4-6) ma le tranesi, con un attacco di Lionetti, sono riuscite a stabilire il pareggio (8-8). Un ace di Facendola ha aperto ad una fase di gara equilibrata (9-9). Portatesi in avanti (15-12), le padrone di casa hanno premuto sull'acceleratore (19-13), lasciando indietro le avversarie: le ospiti non hanno trovato la reazione giusta e le biancazzurre, approfittandone, hanno chiuso il set a proprio favore (25-19).Avvio di secondo set equilibrato, poi le ospiti si sono portate in avanti (9-12). Le tranesi hanno inseguito (10-16), senza tuttavia riuscire a raggiungere le avversarie (12-18). Forti del buon vantaggio (12-20), le abruzzesi hanno chiuso il secondo set a proprio favore (15-25).Le ragazze allenate da mister Mazzola hanno trovato la reazione giusta ad inizio terzo parziale (7-1). Ndriollari e compagne hanno controllato il gioco (10-4), riuscendo, nonostante i tentativi di recupero da parte delle avversarie, a rimanere in avanti (17-10, attacco di Montenegro). Nettamente in vantaggio (22-12), le biancazzurre hanno vinto il parziale (25-13), portando la gara sul risultato complessivo di 2-1.Bene le padrone di casa ad avvio del quarto set (10-7). Ancora in avanti al time-out (15-10), le tranesi sono salite in cattedra, riuscendo a mantenersi in buon vantaggio sulle avversarie (18-12, attacco di Lionetti). Nonostante qualche rischio di troppo a conclusione del parziale (22-20), le biancazzurre hanno chiuso definitivamente la gara vincendo il quarto set, col risultato di 25-22.Un match altrettanto complicato attende le tranesi domenica 13 marzo, alle 17:30: nella ventesima giornata di serie B2 le biancazzurre saranno ospiti della capolista Umbyracing Teramo, tra le mura del palazzetto "Acquaviva" della città abruzzese.