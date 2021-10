Serie B2, la Lavinia Group Trani cerca continuità in campionato

Archiviata la buona vittoria contro Sportilia Bisceglie, la Lavinia Group Trani cerca continuità in campionato: sabato 23 ottobre, alle 18:30, le biancazzurre saranno ospiti della Primadonna Bari. La gara è in programma tra le mura del palazzetto "Enziteto" di Bari.Buona la prima per le biancorosse in campionato: contro Ceteas Montesilvano, le ragazze allenate da mister Ricci hanno centrato una vittoria, in rimonta, per 2-3. Una gara difficile, al termine della quale sono state premiate le baresi, più caparbie, con i primi due punti della stagione.Stesso esito per l'avvio di campionato della Lavinia Group Trani: la vittoria contro Sportilia Bisceglie, per 3-1, ha regalato alle biancazzurre i primi tre punti in classifica. Un importante successo che proietta con ottimismo le tranesi verso la difficile gara contro le biancorosse.Una vittoria, quella contro le biscegliesi, che ha lasciato soddisfatto l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola: «Per quanto non stiamo messi bene fisicamente, la squadra ha mostrato il suo valore, riuscendo, nonostante un primo set non brillante, a dominare, nei successivi, di lungo e in largo. Una bella partita, che abbiamo meritato di vincere» le parole dell'allenatore sulla prima gara di campionato.Più caute le parole del coach biancazzurro per la gara contro Primadonna Bari: «Stiamo attraversando un periodo di lavoro e di crescita. Bari ha una buona squadra e un buon roster, con elementi di categoria superiore: noi cerchiamo di allenarci e continuare a crescere, per affrontare al meglio tutte le sfide di questo campionato».