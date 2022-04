Serie B2, la Lavinia Group Trani impatta contro la capolista Corplast Corridonia

Si chiude con una sconfitta l'ultima trasferta stagionale della, in serie B2. Contro Corplast Corridonia, le biancazzurre hanno sùbito un KO, fuori casa, col risultato di 3-0. Difficilmente le tranesi avrebbero potuto fare meglio contro un avversario, quello marchigiano, tra i più in forma nel girone L di serie B2 – con la vittoria contro Trani, le biancoblù chiudono matematicamente il campionato al primo posto in classifica, a quota cinquantadue punti.Formazione rinnovata per la: l'allenatore delle tranesi,, ha optato per il sestetto di partenza formato dalla palleggiatrice Belviso, supportata da Miranda e Montenegro come laterali; Facendola schierata come opposto, Dambra e Dileo le centrali. Curci ha agito come libero. A disposizione, Cozzolino, Gagliardi, Ndriollari e Romano.Partenza sprint delle padrone di casa nel primo set (12-3). Le marchigiane conducono, arrivando al primo time-out in avanti (19-7). Corridonia ha approfittato del buon vantaggio (21-9) per chiudere il primo set a proprio favore (25-12).Il sestetto di casa ha guidato l'avvio del secondo set (12-7). Le distanze si si sono accorciate (13-10), con le tranesi, tuttavia, costrette ancora ad inseguire (17-12). Al secondo time-out il punteggio è ancora a favore delle marchigiane (22-16): la reazione finale delle tranesi non è bastata (24-22) e le ragazze allenate dahanno chiuso la frazione col risultato di 25-22.Forte del vantaggio, la squadra di casa ha condotto il terzo parziale (7-4). Le marchigiane guidano la frazione, riuscendo a mantenersi in avanti a metà set (17-9). Al secondo time-out il vantaggio diè rassicurante (22-13), a tal punto da permettere loro di chiudere agevolmente la gara con la vittoria del parziale (25-13).Sabato 30 aprile, alle 18:00, la Lavinia Group Trani disputerà l'ultima gara della stagione: tra le mura del Palazzetto "Assi" di Trani, le biancazzurre ospiteranno le avversarie della