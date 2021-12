Serie B2, la Lavinia Group Trani ospita Umbyracing Teramo per l'ultima gara del 2021

Nella nona giornata di serie B2, lavuole allungare la striscia di risultati positivi in campionato, dopo i successi contro Pescara 3, Pagliare e Montesilvano: domenica 12 dicembre, alle 17:30, le biancazzurre ospiteranno al PalaAssi, per l'ultima gara del 2021, le avversarie dellaLe abruzzesi occupano il primo posto in classifica, a quota 19 punti - ad ora, le teramane non hanno subìto sconfitte in campionato, con sette vittorie di fila in altrettante gare disputate. Nell'ultima gara disputata,hanno battuto, col risultato di 3-2, le avversarie della Corplast Corridonia.Con il successo contro, le tranesi hanno raggiunto il quarto posto in classifica, a quota 14 punti - cinque vittorie e tre sconfitte l'attuale bilancio in campionato. Sul campo delle abruzzesi le biancazzurre hanno centrato il terzo successo di fila, al tie-break, al termine di una gara combattuta.«Contro Montesilvano abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo. È una squadra che in casa mette molto in difficoltà, difendendo tantissimo» ha commentato l'allenatore delle biancazzurre,. «Abbiamo iniziato bene la partita, ma, dopo un calo di concentrazione, siamo andati sotto 2-1: è lì che la squadra ha cominciato a giocare in maniera brillante e concentrata. Una vittoria che fa classifica, ci allontaniamo dalla zona di retrocessione» ha aggiunto.«Teramo è ben organizzata, con buoni elementi. Sarà un banco di prova difficile, faremo del nostro meglio» il commento sulla prossima gara del coach tranese. «Vogliamo finire l'anno nel modo giusto, caricandoci di energia per la seconda parte di questa stagione» ha poi concluso.