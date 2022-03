Serie B2, la Lavinia Group Trani vuole allungare la striscia di risultati utili in campionato: domenica gara esterna contro Umbyracing Teramo

Centrato il terzo successo consecutivo in serie B2, contro, lavuole allungare la striscia di risultati utili in campionato. Domenica 13 marzo, alle 17:30, le biancazzurre affronteranno la difficile sfida contro la. La gara – valida per la ventesima giornata del quarto campionato nazionale di pallavolo – si terrà tra le mura del Palasport "Acquaviva" di Teramo.Con una sola sconfitta subìta in campionato, le abruzzesi, con dodici vittorie messe a segno, occupano il secondo posto in classifica, a quota 33 punti – distanti di un solo punto dal, unica squadra che ha fino ad ora battuto le teramane. La sconfitta contro le corridoniane è giunta proprio nell'ultima gara disputata dalle abruzzesi, terminata col risultato di 3-0.Con la vittoria contro Montesilvano è salita a quota tre la striscia di successi in campionato dellaUn successo importante, frutto di una brillante prestazione di squadra, che ha proiettato le tranesi al quinto posto in classifica, a quota 22 punti – otto vittorie e cinque sconfitte l'attuale bilancio delle biancazzurre in serie B2.«Contro Montesilvano era una gara difficile, contro una squadra importante: era fondamentale fare i tre punti, in ottica classifica. La posta in palio era alta: con una buona prestazione abbiamo portato a casa una vittoria importantissima» il commento dell'allenatore delle biancazzurre,dopo la gara contro le abruzzesi.«Teramo è una squadra molto ostica: ha perso una sola gara, contro la capolista Corridonia» ha aggiunto il coach delle tranesi, prima di concludere: «Nella gara di andata (terminata 1-3 a favore delle teramane, ndr) abbiamo dimostrato di potercela giocare contro le abruzzesi: affronteremo l'incontro con la stessa intenzione, provando a mettere in campo una buona prestazione contro una squadra con ambizioni comunque diverse dalle nostre».