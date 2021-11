Serie B2, la Lavinia Group Trani vuole tornare al successo contro Dannunziana Pescara

Torna in campo la Lavinia Group Trani che, dopo le sconfitte contro Bari e Corridonia, vuole tornare al successo in campionato: sabato 6 novembre, alle 19:30, le biancazzurre saranno ospiti delle avversarie della Dannunziana Pescara. La gara si terrà tra le mura del Palasport "Quaranta" della città abruzzese.È di una vittoria e due sconfitte l'attuale bilancio in serie B2 per le pescaresi: nell'ultima giornata di campionato, le ragazze allenate da mister Di Tommaso hanno centrato un successo, per 1-3, contro Centrodiesel Pagliare.Stesso rendimento, fino ad ora, per le tranesi: dopo il successo nella prima di campionato contro Sportilia Bisceglie, Montenegro e compagne hanno subìto due sconfitte di fila - rispettivamente contro Bari e, nell'ultima giornata, Corridonia, per 0-3.Nonostante il risultato negativo contro le marchigiane, l'allenatore delle tranesi, Mauro Mazzola, è rimasto soddisfatto per la prestazione delle sue: «Contro Corridonia abbiamo fatto tre set buoni. Abbiamo messo in campo una prestazione migliore rispetto a quella delle prime due gare. Stiamo lavorando per migliorare ancora».«La gara di sabato è un'incognita: non conosciamo l'avversario. Sarà il campo a decidere, noi faremo il nostro», ha aggiunto, prima di concludere: «Prepareremo la gara per portare a casa un buon risultato, impegnandoci in campo il più possibile».