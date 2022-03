Serie B2, subito in campo la Lavinia Group Trani: sabato nuova sfida contro Volley Torresi

Dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro, per 3-1, latorna subito in campo, in serie B2., alle 18:00, le biancazzurre affronteranno nuovamente le avversarie marchigiane, nell'incontro valido per la ventiduesima giornata del quarto campionato nazionale di pallavolo femminile. La gara si terrà tra le mura del Palazzetto "Assi" di Trani.Nulla da fare per le ragazze allenate danell'ultima gara disputata, contro le atlete di Porto Potenza Picena: al termine di una gara combattuta, le tranesi hanno rimediato una sconfitta – la seconda di fila, considerando la precedente contro Umbyracing Teramo – contro le marchigiane, per 3-1. Tre punti che proiettano le ragazze di coach Concetti al quinto posto in classifica, a quota ventinove punti. Si conferma invece il sesto posto in classifica per le tranesi, con ventidue punti in quattordici gare disputate.«La partita contro Torresi è stata piuttosto altalenante» il commento della centrale della Lavinia Group Trani,, nel post-partita contro le marchigiane. «Abbiamo faticato a mantenere una linea positiva per tutta la partita: le avversarie, cogliendo le giuste occasioni, sono riuscite a portare a casa la vittoria» ha aggiunto.C'è voglia di riscatto nell'ambiente biancazzurro in vista del prossimo incontro di campionato: «Lavoreremo al meglio per preparare la prossima gara, importante in questa fase decisiva di stagione» ha aggiunto l'atleta tranese: «Siamo pronte a dare il massimo su ogni palla: rimaniamo unite per centrare l'obiettivo della vittoria». «Il nostro punto di forza sarà il PalaAssi: le mura di casa, con il nostro pubblico, ci danno più fiducia sul campo e sappiamo di poter sfruttare questo a nostro favore» ha concluso.Si rammenta che la gara contro Volley Torresi si, alle 18:00, in via eccezionale rispetto alle precedenti gare in casa della Lavinia Group Trani, generalmente disputate di domenica.