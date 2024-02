Soccer, Mascia: “Questi colori mi sono entrati dentro, qui mi sento in famiglia”

Il mister tranese è stato ospite ai nostri microfoni al termine del match, che ha visto protagonista la squadra tranese, con una meritata vittoria per 2-1 contro il Canusium.La particolarità della partita di ieri è stato il cambio modulo proposto dal mister, passando dal 3-4-3 al 4-2-3-1, adattandosi probabilmente alle caratteristiche della squadra avversaria: Mascia ha commentato così: "noi prepariamo le partite in base agli spazi che possono concederci gli avversari. Ad un certo punto del match siamo tornati alla difesa a 3; avendo tutti a disposizione, è più facile per me cambiare in base alle esigenze della partita." Con la vittoria di oggi, la Soccer fa un balzo in avanti in classifica, visto il pareggio del palese. I dragoni sono saliti al quarto posto a -4 dal secondo: "noi dobbiamo pensare a noi stessi, domenica prossima abbiamo un'altra battaglia contro l'Apricena. Come abbiamo visto oggi, ogni partita sarà una battaglia sportiva e speriamo di arrivare agli scontri diretti mantenendo lo stesso gap, o magari anche meno." Da citare la domanda finale, posta da un collega, riferendosi a quanta 'tranesità' sia entrata nel cuore di mister Mascia: " questi colori mi sono entrati dentro, qui mi sento in famiglia, con i dirigenti, con i ragazzi, con i tifosi. Ho accettato questo incarico perché Trani viene da anni di delusioni, il mio primo desiderio era quello di ricreare quel senso di appartenenza che è mancato nelle ultime annate."Foto a cura di Maria Prudenza Nugnes.