Soccer, Ragno si presenta: “Voglio restituire parte del successo che ho raggiunto alla mia città.”

Ieri, lunedì 26 agosto, c'è stata la. L'evento si è tenuto presso la sede di Mindset Lab, agenzia di comunicazione che vede tra i suoi fondatori e creator lo stesso LeoBoom, nome con cui è ormai conosciuto in tutta Italia.Ragno è un fantasista, 34 anni, con, il che lo renderà un protagonista in questa nuova sfida "dal calcio giocato alla creator economy", titolo dell'incontro tenutosi ieri.. Nella conferenza è intervenuto anche il Presidente della Soccer Trani, Gianni Di Leo."Ci sono diverse motivazioni per cui sono tornato a giocare per il Trani - commenta Ragno - soprattuttoPersonalmente voglio restituire il successo che ho ottenuto sui social al mio territorio. Sono una persona ambiziosa, voglio vincere sempre, cerco di trasmettere questa mentalità ai miei compagni. Daremo il massimo.", avendo giocato per diverse stagioni a Trani, prima con la maglia della Fortis e poi con il Città di Trani,e sentirà la mancanza di quelle sensazioni li: "All'epoca ero un ragazzino, ho ottenuto due promozioni con questa maglia; giocare davanti ai tifosi della mia città è stata un'emozione grandissima che spero di rivivere."A breve, un traguardo che ha ampiamente meritato e, durante questa stagione, non sarà l'unico, essendoci anche capitan Precchiazzi, pronto a tagliare questo obiettivo: "Mi mancano 5 presenze, quando ero giovane ci sono andato vicino, ma per diversi motivi lasciai Trani. Io, Precchiazzi e lo stesso Dell'Oglio dovremo essere bravi a far capire quanto sia importante lottare per questa maglia. I tifosi chiedono il massimo."Tutti si aspettano di rivedere il Trani dove merita, e anche lo stesso Leo darà una grossissima mano: "Ho firmato senza chiedere nulla alla società ma, oltre a questo, con la mia agenzia contribuiremo alla crescita della Soccer, anche al di fuori della città."