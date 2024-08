Soccer, svelati i calendari: si comincia domenica 8/09 a Capurso. L’Audace Barletta alla settima giornata

Entra ufficialmente nel vivo la stagione 2024/25 della Soccer Trani: nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto, sono stati svelati dalla LND Puglia i calendari del campionato di Promozione pugliese, che vedrà i tranesi protagonisti., domenica 8/09, per poi concludere la regular season sempre in trasferta, questa volta a Santeramo, il 18/05 dell'anno successivo., appena retrocesso dal campionato di Eccellenza. Ricordiamo che, almeno durante la prima parte di stagione,. La terza giornata vedrà i dragoni affrontare sempre in casa i vicini della Virtus Bisceglie, neopromossa dalla Prima Categoria. La quarta giornata sarà in trasferta contro il Borgorosso Molfetta, per poi sfidare prima Don Uva e successivamente Molfetta Sportiva 1917., ripescata in Promozione dopo la rinuncia del Canusium. L'ottava sfida di campionato vedrà scontrarsi i tranesi contro il Troia, per poi ospitare il Cosmano Sport Foggia. Si arriva dunque a metà novembre, quando la Soccer affronterà prima il Virtus Palese, una delle candidate al titolo, e poi Lucera, ultima avversaria della scorsa stagione dei dragoni. Si passa dunque al match contro il Real Siti, retrocesso dall'Eccellenza, così come il Virtus Mola e il San Marco. Le ultime tre giornate del girone di andata, che si concluderà il 29/12, vedranno la Soccer impegnata contro Soccer Stornara, Bitritto Norba e infine Santeramo.CALENDARIO COMPLETO:VS F.C. CAPURSO 08/09-12/01VS SAN SEVERO CALCIO 1922 15/09-19/01VS VIRTUS BISCEGLIE 22/09-26/01VS BORGOROSSO MOLFETTA 29/09-2/02VS DON UVA CALCIO 06/10-09/02VS MOLFETTA SPORTIVA 13/10-16/02VS AUDACE BARLETTA 1958 20/10-23/02VS A.S.D. TROIA 27/10-02/03VS COSMANO SPORT FOGGIA 03/11-09/03VS VIRTUS PALESE CALCIO 10/11-16/03VS LUCERA CALCIO 17/11-23/03VS REAL SITI 24/11-30/03VS VIRTUS MOLA CALCIO 01/12-06/04VS SAN MARCO 08/12-27/04VS SOCCER STORNARA 15/12-04/05VS BITRITTO NORBA 22/12-11/05VS F.C. SANTERAMO 29/12-18/05