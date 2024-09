Soccer Trani, inizia il percorso in Coppa Italia: sarà scontro con la Molfetta Sportiva

Nel pomeriggiocon calcio d'inizio fissato alle ore 15:30; il match si disputerà allo stadio 'Poli' di Molfetta.Qualche giorno fa i tranesi hanno esordito in campionato, dovendosi accontentare di un pareggio contro un Capurso più che rinunciatario: il match fu ampiamente dominato dalla Soccer che però non è riuscita a portare a casa i tre punti. Oggi andrà in scena il primo turno d'andata di Coppa, in un match sulla carta abbordabile: gli avversari sono retrocessi la scorsa stagione dall'Eccellenza alla Promozione e, all'esordio in campionato, sono stati sconfitti senza grandi sforzi dalla Soccer Stornara.Mister Mascia dovrà fare a meno di diversi giocatori, specialmente nel reparto difensivo,. Sarà sicuramente una rosa da reinventare quella di oggi, ma sicuramente il mister riuscirà a trovare la quadra per portare a casa il risultato.