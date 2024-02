Soccer Trani, Mascia: “Ringrazio soprattutto chi ha giocato meno, sono professionisti esemplari”

Mister Mascia è stato il protagonista della conferenza stampa post derby in cui è intervenuto rispondendo alle nostre domande e commentando quella che è stata una vittoria notevole per il risultato ma, anche e soprattutto per il morale dei suoi. Parlando della partita e di come gli avversari l'avessero preparata, soffermandosi su una fase difensiva molto corposa e molto dura da affrontare, ma nonostante queste difficoltà la Soccer l'ha vinta con carattere, mister Mascia commenta così: "La partita di oggi è stata una prova importante, perché qualche mese fa questo tipo di partita non l'avremmo vinta con questa scioltezza. Loro ci aspettavano molto bassi nel primo tempo e con un atteggiamento difficile da affrontare. Siamo stati pazienti e bravi a trovare il gol anche nella prima frazione. Dopodiché la partita è stata in discesa. Dobbiamo forse migliorare la gestione durante il secondo tempo, possiamo fare ancora meglio." Da oggi fino al 14 aprile sarà un vero e proprio 'tour de force' per i tranesi: partite molto difficili da preparare e sicuramente ci sarà bisogno di porsi un obiettivo finale che Mascia dichiara così: "Prepareremo queste partite settimana dopo settimana; voi non sapete durante gli allenamenti quanto lavoro ci sia, soprattutto di preparazione dello staff. dedico questa vittoria anche a chi non scende sempre in campo, come Pietro Canaletti, un professionista anche se ha fatto poco minutaggio, o sabino terrone. loro mantengono l'intensità alta in tutti gli allenamenti. devo ringraziare soprattutto chi non gioca sempre." (foto di Maria Prudenza Nugnes)