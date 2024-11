Terza Categoria, partenza in salita per Asd Trani e Polisportiva

Non inizia al meglio il campionato di Terza Categoria per Asd Trani e Polisportiva: sono arrivate infatti due sconfitte per entrambe all'esordio in stagione, rispettivamente contro New Carpediem e Trinitapoli.I due match si sono giocati in contemporanea alle ore 14:30.i, oramai esperta di questo campionato, avendolo disputato già ben due volte ma, nonostante ciò, il primo match non è andato al meglio.. Il prossimo weekend i tranesi faranno visita alla Virtus Andria.che ha battuto i tranesi 4-1. Squalificato mister Terrevoli, in panchina era presente il suo vice Leonino che ha schierato la miglior formazione possibile, nonostante le molteplici problematiche fisiche dei biancazzurri. L'esordio a Trani della Polisportiva sarà domenica prossima quando, al Capirro, arriverà la Virtus Molfetta.RISULTATI 1^GIORNATABorgovilla 3-0 Virtus AndriaVirtus Molfetta 4-3 Atletico BisceglieCLASSIFICATrnitapoli 3Borgovilla 3Virtus Molfetta 3New Carpediem 3Atletico Bisceglie 0Virtus Andria 0