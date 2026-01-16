Adriatica Trani
Adriatica Trani
Volley

Test impegnativo per l'Adriatica Trani contro la Dinamo Molfetta

Il match si disputerà sabato 17 gennaio, ore 16:30, al PalaChicoli di Terlizzi

Trani - venerdì 16 gennaio 2026
L'Adriatica Trani si prepara ad affrontare un nuovo e importante appuntamento del campionato di Serie D maschile, in un momento della stagione che richiede continuità di rendimento, attenzione ai dettagli e massima concentrazione.

Sabato 17 gennaio alle ore 16:30, i bianco-blu saranno impegnati al PalaChicoli di Terlizzi contro la Dinamo Molfetta, avversaria solida e ben organizzata, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del girone. Una sfida che si preannuncia intensa, sia dal punto di vista tecnico che mentale.

La squadra arriva a questo match forte del lavoro svolto nelle ultime settimane, con l'obiettivo di dare seguito al proprio percorso e confermare quanto di buono mostrato finora. L'attenzione dello staff tecnico è stata rivolta in particolare alla gestione dei momenti chiave della gara, alla qualità della fase di gioco e alla capacità di restare lucidi anche nelle situazioni più complesse.

In un campionato equilibrato e combattuto come quello di Serie D, ogni partita rappresenta un passaggio fondamentale. L'Adriatica Trani è consapevole dell'importanza di approcciare la gara con il giusto atteggiamento, affidandosi a organizzazione, spirito di squadra e determinazione.

La trasferta di Terlizzi sarà dunque un banco di prova significativo per misurare continuità, maturità e capacità di adattamento, elementi essenziali per proseguire il cammino in una stagione che resta ancora lunga e ricca di sfide.
  • Adriatica Trani
