Una caduta che spezza il match - IL VIDEO

Ieri la Soccer Trani ha incontrato il Santeramo in una della partite più pazze della stagione. Il match, che nel primo tempo resta per lo più piatto, regala invece spettacolo e follia nel secondo, con le due squadre che si scatenano, sia dal lato dei gol, 4 totali per il 2 a 2 finale, che dal lato degli episodi.La ciliegina su un secondo tempo da "film" è la caduta del direttore di gara, dopo quello che è stato definito uno scontro involontario con uno dei giocatori della formazione padrona di casa.Il video dell'accaduto mostra nitidamente il fatto: in pieno recupero il direttore di gara, il signor Giuliano Tullo, viene a contatto con un calciatore del Santeramo intento a protestare per un mancato fischio in seguito ad un presunto tocco di mano in area di rigore dei tranesi. L'arbitro, dopo il contatto, resta a terra per circa 7 minuti per poi rialzarsi zoppicante.La situazione, al momento passata come involontaria, ha tra spezzato il ritmo del finale infuocato del match, con le formazioni che pare si siano trovate a giocare solo parte del recupero, restando invece ferme per 10 minuti. Il direttore di gara, zoppicante ha poi decretato la fine dell'incontro.