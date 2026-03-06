Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

V.Bisceglie-Trani, Moscelli: «Eccellenza quanto prima. Sconfitta? L’abbiamo digerita»

“Siamo tutti orgogliosi di questi ragazzi. Vogliamo tornare subito alla vittoria”

Trani - venerdì 6 marzo 2026 17.08
Promozione, si scende in campo per la 27esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dall'inaspettata e prima sconfitta stagionale contro il Bit Mola, è pronta a ripartire: nell'anticipo del sabato i tranesi affronteranno la Virtus Bisceglie, 11esima in classifica. La sfida si disputerà al 'Di Liddo', con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00. Trasferta vietata ai sostenitori biancazzurri, a causa della capienza limitata dell'impianto.

La Virtus Bisceglie, allenata da mister Capriati, è pienamente coinvolta nella lotta per non retrocedere, occupando l'undicesimo posto, a quota 32 punti, frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. 30 reti realizzate (12^attacco) e 43 subiti (16^difesa). I biscegliesi, volenterosi di mantenere la categoria, proveranno ad approfittare del primo passo falso in casa Trani.

Come detto infatti, dopo ben 34 partite senza sconfitta, i tranesi sono caduti nello scorso weekend, perdendo 0-1. Una batosta che, ovviamente, non cancella lo straordinario percorso svolto sin qui, che culminerà, quanto prima, con la vittoria del campionato e la seguente promozione in Eccellenza. Nel mezzo, la doppia finale di Coppa Italia Dilettanti, contro lo Squinzano.

Al termine della stagione inoltre, come già 'spoilerato' dai canali social societari attraverso un video criptico, ci sarà una lussuosa amichevole internazionale tra Soccer Trani e KV Diksmuide-Oostende, società belga militante in 'Second Amateur Division Group VFV A'. Un'occasione per rendere questa annata ancora più indimenticabile. Seguiranno ulteriori dettagli appena saranno resi noti.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, presentando così la sfida di sabato: «Ci siamo prefissati di voler raggiungere prima possibile la promozione; incontreremo una squadra a cui, anche un punto, potrà essere decisivo per la salvezza. Noi vogliamo tornare subito alla vittoria. Sconfitta? L'abbiamo digerita, non ci ha condizionato. Io e la società siamo orgogliosi di questi ragazzi, dobbiamo proseguire con questa mentalità»

«Ritorno della finale di Coppa in casa? Giocare prima o dopo non ha vantaggi, eccetto il festeggiare eventualmente davanti al proprio pubblico. Ci auguriamo che ciò si avveri. Giochiamo su 180', dovremo dimostrare di essere più bravi per ottenere questo bel trofeo. Rendimento di Colombo? Sono soddisfatto della sua crescita. È stato uno degli artefici di questo cammino. Il momento di difficoltà in fase realizzativa è fisiologico, nessun problema»
  • soccer trani
