Vigor Trani: a Fasano hai scritto un nuovo pezzo di storia!

21 foto Finale di Coppa Italia Puglia - tutti i momenti della festa tranese

Sansonna, Rizzi, Valido, Arena, Bruno, Monopoli, Martinelli, Cantatore (10'st Lorusso), Fernandez (6'st Infimo), Faccini, Camporeale All. PizzulliLoliva, De Vita, Pistoia (29'st Fumai), Ganci (37'st Fumarola), Anglani, Amato, Serri, Lanzillotta, Morga (25'st Di Rito), Bernardini, Montaldi All. LaterzaTotaro di Lecce.: 14'pt Montaldi, 15'st Arena, 23'st Faccini, 31'st LorussoLa magica atmosfera respirata al "Veneziani" di Monopoli mette le ali alla Vigor che grazie ad un secondo tempo pressoché perfetto annichilisce un Fasano probabilmente convinto di aver regolato la pratica al termine della prima frazione di gioco. Si gioca dinanzi al pubblico delle grandi occasioni (i tifosi tranesi, circa 1400, sono assiepati in tribuna supportando gli amati colori sociali in maniera esemplare) e la prima emozione non tarda ad arrivare: al 3' Fernandez deposita in rete sugli sviluppi di un angolo ma l'arbitro annulla per un presunto fallo in attacco dello stesso. Al 14' i ragazzi di Laterza inseriscono la freccia mediante un tocco ravvicinato di Montaldi che deposita alle spalle di Sansonna un assist dal fondo di Bernardini. I calciatori del presidente Amato non demordono al cospetto del quotato avversario - indubbiamente favorito sulla carta in virtù di un organico costellato di calciatori di spessore ed esperienza - sfiorando il pareggio con Faccini (che lambisce il montante in due circostanze) ed Arena che scaglia un fendente che termina a lato. Loliva respinge un calcio piazzato di Faccini ma Camporeale non è lesto a ribattere da pochi passi. La retroguardia della Vigor è chiamata a disinnescare solamente una mischia generata da un corner.In avvio di ripresa l'estremo tranese smanaccia una conclusione velenosa di Serri ma da quel momento in poi si registra un autentico crescendo dei biancazzurri di "casa" (come stabilito dal sorteggio effettuato in Federazione): al 15' Arena si rende autore di un'impressionante galoppata che dalla propria trequarti lo conduce sul vertice sinistro dell'area "ospite" seminando avversari come birilli; il giovane classe '99 indirizza un siluro sul secondo palo tra l'entusiasmo della tifoseria del Trani. Gli adriatici protestano per una evidente trattenuta ai danni di Lorusso e sfiorano il vantaggio con una soluzione di prima intenzione di Faccini su cross di Martinelli. Gli stessi protagonisti colpiscono letalmente il Fasano al 23' allorquando un assist di Martinelli giunge sui piedi di Faccini che scarica imparabilmente alle spalle di Loliva. Il sodalizio capeggiato da D'Amico è in stato confusionale e la pressione travolgente dei giovani allenati da Pizzulli si concretizza ulteriormente al 31' con Infimo che dalla sinistra serve Lorusso il quale sigilla trionfalmente la strepitosa prestazione di un collettivo che ha dimostrato di poter competere contro chiunque nonostante i costi decisamente inferiori rispetto alle corazzate del torneo.Al triplice fischio del leccese Totaro i ragazzi della Vigor, ebbri di gioia, si dirigono verso il settore occupato dagli impareggiabili supporters condividendo emozioni uniche che contribuiscono a far brillare nuovamente la stella della Trani calcistica, apprezzata ed elogiata dagli addetti ai lavori presenti al "Veneziani". Cantatore alza al cielo il trofeo regionale e sembra davvero trascorsa un'eternità dal momento buio coinciso con le umiliazioni rimediate dai volenterosi ragazzini mandati in campo per salvare il titolo sportivo. Anche al rientro in città, avvenuto intorno alle 23.30, centinaia di appassionati radunati all'esterno del Comunale tributano la meritata ovazione ai protagonisti di una favola il cui prossimo capitolo è rappresentato dal triangolare con Lagonegro e la compagine che si aggiudicherà la Coppa Italia campana (la finale Savoia-Nola è in programma a Pagani mercoledì 7 febbraio). Senza trascurare naturalmente il campionato che domenica prossima prevede il derby sul campo del Barletta.