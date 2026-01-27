Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine

Seconda Categoria, è terminata, domenica 25 gennaio, la 15esima giornata di campionato: la, reduce dal netto 0-3 esterno di Ischitella, replica anche contro il: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, al termine di una sfida piuttosto complicata decisa, alla fine, dal solito. I biancazzurri rafforzano così la, salendo a quota 39 punti, sette in più dal, fermo a 32.La Polisportiva Trani, nel prossimo turno, sfiderà lo stesso, in un match che potrebbe indirizzare ledi questo campionato dalla parte dei tranesi o, in caso negativo, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi. Per ora però, il percorso degli uomini di Abruzzese è da incorniciare:. 60 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Frezza, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Patruno Mattia, Dinoia. Avvio di gara di marca tranese: rete annullata a Dinoia e, successivamente, intervento provvidenziale del portiere ospite su Amorese. Al 28' ancora protagonista l'estremo difensore del Sannicandro, che vieta il vantaggio alla Polisportiva. Si va a riposo sullo 0-0.Al 64' ci pensaa sbloccare il match, siglando la rete che risulterà decisiva: punizione battuta furbamente da Dell'Oglio per Atif, cross in mezzo per il capitano di giornata che, in scivolata, firma l'1-0. Il Sannicandro tenta di ristabilire i conti, senza riuscirci: