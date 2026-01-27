Polisportiva Trani
Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine

I tranesi rafforzano il primo posto, portandosi a +7 dal secondo

Trani - martedì 27 gennaio 2026 08.00
Seconda Categoria, è terminata, domenica 25 gennaio, la 15esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal netto 0-3 esterno di Ischitella, replica anche contro il Redheart Sannicandro: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 1-0 per i tranesi, al termine di una sfida piuttosto complicata decisa, alla fine, dal solito Desimine. I biancazzurri rafforzano così la vetta, salendo a quota 39 punti, sette in più dal Virtus Sammarco, fermo a 32.

La Polisportiva Trani, nel prossimo turno, sfiderà lo stesso Sammarco, in un match che potrebbe indirizzare le sorti di questo campionato dalla parte dei tranesi o, in caso negativo, potrebbe riaprire clamorosamente i giochi. Per ora però, il percorso degli uomini di Abruzzese è da incorniciare: 15 partite, 12 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. 60 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).

Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Frezza, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Patruno Mattia, Dinoia. Avvio di gara di marca tranese: rete annullata a Dinoia e, successivamente, intervento provvidenziale del portiere ospite su Amorese. Al 28' ancora protagonista l'estremo difensore del Sannicandro, che vieta il vantaggio alla Polisportiva. Si va a riposo sullo 0-0.

Al 64' ci pensa Nunzio Desimine a sbloccare il match, siglando la rete che risulterà decisiva: punizione battuta furbamente da Dell'Oglio per Atif, cross in mezzo per il capitano di giornata che, in scivolata, firma l'1-0. Il Sannicandro tenta di ristabilire i conti, senza riuscirci: vince la Polisportiva Trani.
