Sedie nel Porto
Sedie nel Porto

Corre l'inciviltà al Molo Sant'Antonio, sedie gettate nelle acque del Porto di Trani

Un gesto che deturpa il waterfront e solleva interrogativi sul rispetto degli spazi pubblici

lunedì 1 dicembre 2025 11.14
Una bravata, forse una "ragazzata", ma resta un gesto di inciviltà che merita attenzione. Da diversi giorni, alcune delle sedie lasciate all'esterno del locale "Vecchio e il Mare" – attualmente chiuso per la pausa invernale – sono finite nelle acque del porto di Trani.

Le immagini mostrano chiaramente alcune sedute adagiate sul fondale, altre trascinate sulla battigia, tra banchina e mare. Un atto vandalico che, oltre a deturpare un angolo suggestivo della città, rappresenta un gesto irrispettoso verso un bene comune e verso chi lavora nel rispetto degli spazi pubblici.

Non è chiaro quando sia avvenuto l'episodio, con ogni probabilità durante le ore notturne quando la zona è completamente isolata. Chi ha compiuto il gesto potrebbe averlo fatto per noia, per sfida o per semplice incoscienza. In ogni caso, sarebbe auspicabile un intervento di recupero e una riflessione più ampia sul rispetto degli spazi condivisi.
