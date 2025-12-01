Corre l'inciviltà al Molo Sant'Antonio, sedie gettate nelle acque del Porto di Trani

Una bravata, forse una "ragazzata", ma resta un gesto di inciviltà che merita attenzione. Da diversi giorni, alcune delle sedie lasciate all'esterno del locale "Vecchio e il Mare" – attualmente chiuso per la pausa invernale – sono finite nelle acque del porto di Trani.Le immagini mostrano chiaramente alcune sedute adagiate sul fondale, altre trascinate sulla battigia, tra banchina e mare. Un atto vandalico che, oltre a deturpare un angolo suggestivo della città, rappresenta un gesto irrispettoso verso un bene comune e verso chi lavora nel rispetto degli spazi pubblici.Non è chiaro quando sia avvenuto l'episodio, con ogni probabilità durante le ore notturne quando la zona è completamente isolata. Chi ha compiuto il gesto potrebbe averlo fatto per noia, per sfida o per semplice incoscienza. In ogni caso, sarebbe auspicabile un intervento di recupero e una riflessione più ampia sul rispetto degli spazi condivisi.