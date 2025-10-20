Trani - La Cattedrale usata come orinatoio
Trani - La Cattedrale usata come orinatoio
Cronaca

Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà

E' accaduto questa sera e di fronte a questo degrado umano non ci sono parole.

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 20.45
Cala molta tristezza nella nostra redazione quando ci vengono evidenziati episodi di inciviltà cittadina, verso i quali non bisogna mai abbassare la guardia, ma difronte a certe scene di degrado come quella segnalataci questa sera, lunedì 20 ottobre, accaduta nel cuore della città, prevale lo sgomento: un uomo, senza alcun ritegno per il luogo sacro e per il monumento simbolo di Trani nel mondo, ha pensato di poter utilizzare i muri della Cattedrale come un orinatoio a cielo aperto.

Un episodio di una tristezza infinita, che supera di slancio il dibattito, pur giustissimo, sull'educazione civica. Spesso, e giustamente, ci si lamenta dell'incuria di alcuni proprietari di cani, che non raccolgono le deiezioni dei loro animali, imbrattando marciapiedi e piazze. È un comportamento incivile, da condannare e sanzionare. Ma quanto accaduto questa sera rappresenta un salto di qualità (in negativo) nell'abisso dell'inciviltà.

Qui non si tratta di un animale, ma di un essere umano. Non si tratta di una "dimenticanza", ma di un atto volontario di disprezzo verso la comunità, verso la storia e verso la bellezza. Se per un cane che sporca la responsabilità è del padrone, per un uomo che orina sulla Cattedrale la responsabilità è solo della sua totale mancanza di educazione e rispetto. Di fronte a episodi del genere, non esistono giustificazioni che tengano. Resta solo l'amarezza per un gesto che offende l'intera città.
  • Inciviltà
Altri contenuti a tema
Inciviltà in via Po, residenti cercano soluzioni: «Situazione insostenibile» Vita di città Inciviltà in via Po, residenti cercano soluzioni: «Situazione insostenibile» Proposta la costituzione di un “Comitato di Colonna”
11 “Addio Villa Bini": il degrado continua Attualità “Addio Villa Bini": il degrado continua Giunte nuove immagini dello sfacelo del “parco” cittadino
Villa Comunale: uno stallo dei lavori che persiste Attualità Villa Comunale: uno stallo dei lavori che persiste Aggiornamenti su una situazione che non cambia
Sporcizia e incività, Piazza Mazzini in preda al degrado totale: la denuncia Attualità Sporcizia e incività, Piazza Mazzini in preda al degrado totale: la denuncia Dai rifiuti organici riversi sulla pavimentazione ad orinatoio a cielo aperto
Vandali in una zona, incivili in un'altra: una battaglia quotidiana Vandali in una zona, incivili in un'altra: una battaglia quotidiana Ancora rifiuti abbandonati all'angolo di via Capirro
3 Bottiglie e bicchieri abbandonati sulle panchine: l'inciviltà corre sul lungomare di Trani Vita di città Bottiglie e bicchieri abbandonati sulle panchine: l'inciviltà corre sul lungomare di Trani Ecco quel che rimane della movida pomeridiana
2 Anfore della villa comunale distrutte, simbolo del vandalismo dilagante in città Anfore della villa comunale distrutte, simbolo del vandalismo dilagante in città Curci (Articolo 97): «Torno con forza ad invocare la riattivazione del Tavolo Permanente della sicurezza e della legalità»
2 La nuova moda degli incivili buzzurri: mascherine per terra Vita di città La nuova moda degli incivili buzzurri: mascherine per terra La mancanza di senso civico ai tempi del Coronavirus
La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila
20 ottobre 2025 La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila
Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
20 ottobre 2025 Darsena di Trani, la gara va avanti: nominata la commissione per i 3 progetti
Il quartetto "Eufonia " per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani
20 ottobre 2025 Il quartetto "Eufonia" per “Armonie Naturali”a Palazzo Discanno a Trani
“Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
20 ottobre 2025 “Follette per un giorno”: un momento di condivisione e solidarietà in villa a Trani
Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
20 ottobre 2025 Carte d'identità cartacee, saranno valide fino al 3 agosto 2026
Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
20 ottobre 2025 Morti sospette di gatti in via Paolo Borsellino
L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
20 ottobre 2025 L’arte del design secondo Archemi e Isabella Pistillo
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
20 ottobre 2025 Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci
Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
20 ottobre 2025 Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.