Trani, Cattedrale usata come orinatoio: l'infinita tristezza dell'inciviltà

E' accaduto questa sera e di fronte a questo degrado umano non ci sono parole.

Cala molta tristezza nella nostra redazione quando ci vengono evidenziati episodi di inciviltà cittadina, verso i quali non bisogna mai abbassare la guardia, ma difronte a certe scene di degrado come quella segnalataci questa sera, lunedì 20 ottobre, accaduta nel cuore della città, prevale lo sgomento:Un episodio di una tristezza infinita, che supera di slancio il dibattito, pur giustissimo, sull'educazione civica. Spesso, e giustamente, ci si lamenta dell'incuria di alcuni proprietari di cani, che non raccolgono le deiezioni dei loro animali, imbrattando marciapiedi e piazze. È un comportamento incivile, da condannare e sanzionare. Ma quanto accaduto questa sera rappresenta un salto di qualità (in negativo) nell'abisso dell'inciviltà.. Se per un cane che sporca la responsabilità è del padrone, per un uomo che orina sulla Cattedrale la responsabilità è solo della sua totale mancanza di educazione e rispetto.