1094-2024: festeggiamenti in onore del santo patrono Nicola il Pellegrino, tutto il programma

Quest'anno ricorre il 930° anno dell'arrivo in Trani e della morte del giovane greco innamorato di Cristo

In occasione della solennità liturgica del nostro s. Patrono Nicola il Pellegrino, la Confraternita omonima organizza un ricco programma tra funzioni sacre e momenti che arricchiscono i festeggiamentiTriduo in Basilica-Cattedrale30, 31 maggio e 1 giugnoOre 18:30 S. Rosario e preghiere al SantoOre 19:00 Solenne Celebrazione Eucaristica. La S. Messa vedrà la presidenza dei rev.mi sacerdoti Don Mimmo Gramegna, Don Nicola Grosso e Don Gaetano Lops.Transito al Cielo organizzato dalla Pastorale GiovanileSabato 1 giugnoOre 20:30 Partendo dalla chiesa di Ognissanti sino ad arrivare in Cattedrale.Solennità liturgica ed esternaLunedì 3 giugnoOre 11:30 S. Messe nella Chiesetta di San NicolielloOre 18:30 S. RosarioOre 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di TraniOre 20:00 Processione lungo il centro storicoDomenica 9 giugnoOre 19:00 S. Messa di ringraziamento.