Entra nel vivo la festa patronale: questa sera San Nicola pellegrino arriva in porto sulla "Rosa dei Venti"

Entra nel vivo la festa patronale, fra fede e tradizione: il programma odierno (nel pomeriggio alle 16,30 presso l' Istituto penitenziario maschile c'è stata la visita delle Reliquie di San Francesco e di San Nicola il Pellegrino all'interno della Casa di reclusione con momento di preghiera con e per i detenuti) prevede:Ore 19.30 - Lido A.N.M.I. – Celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Can. DomenicoGramegna, Rettore del Santuario di Santa Maria di Colonna.Ore 20.30 – Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Santo Patrono dal Lido A.N.M.I.sul motopeschereccio "Rosa dei venti" della famiglia Paolo Castiglia, con l'altasorveglianza della Capitaneria di Porto di Barletta e l'Ufficio Locale Marittimo diTrani. L'effige del Santo sarà traghettata dal lido A.N.M.I. al motopeschereccio, dalnatante del pescatore Sansaro Lorenzo della "Baia del pescatore", con lacollaborazione del Gruppo Sub "Amici del Mare" e dell'A.N.P.S.Ore 21.00 - Porto di Trani (molo Santa Lucia) – Ingresso del Santo Patrono accolto daun'artistica attrazione pirotecnica della ditta "Colangelo FireWorks" (Avignano – PZ).Seguirà la Processione con l'intervento del Rev. mo Capitolo Cattedrale, del Clero,della Confraternita di San Nicola il Pellegrino di Trani e dell'associazioneGreco/Ortodossa "San Nicola il Pellegrino" di Stiri, che percorrendo: via Banchinaal Porto, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Cavour, via Mario Pagano,raggiungerà piazza della Libertà dove l'Immagine sarà esposta in un caratteristico altareall'aperto (macchina di San Nicola), rimanendo alla venerazione dei fedeli per tutti igiorni della festa.Ore 22,00 – Banchina al Porto (presso statua di San Nicolino) – Grande spettacolo di musicaleggera "Massimo Galantucci & CONTRORCHESTRA BIG BAND" con i brani piùfamosi degli anni '70, '80 e '90.Conductor Vito Vittorio Desantis, presenta Sabino Matera.