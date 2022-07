38 anni di Oer Trani, il volontariato di riferimento per i cittadini e le istituzioni sanitarie e amministrative

Appaiono ogni volta che c'è una emergenza sanitaria di sicurezza, davvero a ogni richiesta di aiuto. Trentotto anni fa nasceva l'Oer Trani, l'organizzazione di volontariato che con il passare del tempo ha ampliato la sua offerta di servizi rivelandosi importante punto di riferimento per l'intera cittadinanza. Con sede in via Giuseppe di Vittorio, l'Oer offre assistenza eventi, trasporti sanitari, protezione Civile, primo soccorso, corsi formativi, servizio dialisi, intervento AIB, servizio 118.1984/2022: 38 anni di storia condivisa da semplici cittadini che, animati dalla voglia di aiutare, hanno improvvisato e fatto nascere il volontariato. Infatti, questa improvvisazione ha tenuto banco e compensato i vuoti delle istituzioni fino al 1992 (prima legge a sostegno del volontariato). Oggi, con la legge 117 del 2017 "terzo settore" si è dato corpo ad un progetto che integra e valorizza il volontario e il volontariato. Gli Operatori Emergenza Radio in tutti questi anni hanno saputo e voluto aderire con sapienza e professionalità ai tanti momenti di adeguamento e cambiamento.Oggi risultano essere riferimento per le istituzioni amministrative "protezione civile - Antincendio boschivo" e sanitarie "118 - assistenza hub vaccinale- diversamente abili - dializzati.Dopo la democratica procedura elettiva è stato presentato il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica fino al 2024, con a capo Sebastiano Miscioscia (responsabile legale) e la collaborazione di altri sei volontari divisi in varie cariche, ben consapevoli di progettare un volontariato sempre più vicino agli ultimi con maggiore senso del dovere e più strumenti professionali a disposizione.