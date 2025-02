AAA cercasi amministratore... AMET Trani

Erano state, lo scorso dicembre, «un fulmine a ciel sereno» le improvvise dimissioni del dott.dal CdA dimotivate dallo stesso dalla impossibilità di conciliare le attività professionali con quelle legate al ruolo di amministratore pubblico. Il mandato, durato solo 70 giorni, fu salutato come un record negativo nella storia dell'azienda, una retromarcia , quella del dott. Paradiso, che al di là delle motivazioni personali, che sicuramente vanno ancor oggi rispettate, fu senza dubbio un segnale di disagio legato alla gestione dell'ente, trattandosi del terzo mandato nell'arco di un anno.La vicendasocietà totalmente partecipata dalche continua a somigliare più ad una soap opera, quelle che riservano sempre sorprese e non finiscono mai, si arricchisce, da pochi giorni, con l' "Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la sostituzione di componente dell'Organo Amministrativo della società Amet Spa" pubblicato lo scorso 06 febbraio, ma di https://www.ametspa.it/2025/02/10/avviso-pubblico-per-la-raccolta-manifestaizoni-di-interesse-per-la-sostituzione-di-componente-dellorgano-amministrativo-della-societa-amet-s-p-a-scad-20-02-2025/ . Ilquindi ci riprova e cerca un nuovo amministratore per una carica di medio respiro, la durata infatti "...è fissata sino a completamento del mandato del C.d.A. in carica e quindi sino a convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2026. L'incarico viene conferito per l'organizzazione e la gestione della Società, secondo le previsioni statutarie e regolamentari interne alla medesima società", così si legge nela firma del Sindaco