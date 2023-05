A Canosa una guardia della Vegapol restituisce un portafogli tramite i Carabinieri

Storia a lieto fine dopo lo smarrimento di un portafogli a Canosa di Puglia. Lo scorso sabato sera un motociclista della Vegapol, in servizio di pattugliamento e pronto intervento in Canosa, ha ricevuto da un passante un portafogli appena rinvenuto. Il portafogli conteneva documenti e contanti.Dopo l'episodio, avvenuto su corso San Sabino, la guardia ha preso in consegna il portafogli e ha allertato la propria sala operativa di riferimento.Subito dopo, la guardia ha consegnato il portafogli ai Carabinieri giunti sul posto, i quali hanno restituito il portafogli al proprietario.